20 منظمـة سـوريـة تطلـق نـداء لتدخل دولي يدين جرائم أتباع تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتزايد انتهاكات الفصائل السورية الموالية لأنقرة في الشمال السوري، ولا سيما في عفرين، وتتزايد معها نقمة وغضب السكان.

فبعد الاشتباكات التي اندلعت مساء الخميس بين فصيل الحمزة وفصيل «أحرار الشام» ومسلحي الغوطة (جيش الإسلام) في عفرين، أظهرت لقطات سربت لاقتحام أحد مقرات فصيل اعتقال عدد من النساء والفتيات الذين لم تعرف هوياتهم، باستثناء واحدة أعلن عنها مركز إيزيدي.

وأثارت تلك اللقطات موجة انتقادات على مواقع التواصل من قبل السوريين، ولا سيما بعد أن تكررت انتهاكات تلك الفصائل بحق المدنيين من سلب أراضٍ وممتلكات إلى عمليات خطف من أجل ابتزاز الأهالي.

وكان المرصد السوري أفاد، في وقت سابق، بأن تركيا تنوي نقل عدد من تلك الفصائل من عفرين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

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من جهتها، أطلقت منظمات مدنية وحقوقية نداء رسمياً من أجل محاسبة الفصائل الموالية لتركيا في سوريا. وناشدت 20 منظمة مدنية وحقوقية، مجلس الأمن الدولي للتدخل، ووضع حد للانتهاكات التي يقوم بها أتباع تركيا في الشمال السوري.

وجاء النداء على شكل عريضة رسمية وقعتها المنظمات ،وأشارت فيها إلى أن أفعال الفصائل المسلحة التي أطلقت لها تركيا العنان في الشمال السوري بعد أن قدمت لها الدعم اللازم، بدأت تسيء لآدمية الإنسان دون أدنى اعتبار أو احترام، وقد تجاوزت أفعالهم كل المحركات والأسس الأخلاقية بحق سكان عفرين من الكرد السوريين، رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً.

كما أشار النداء إلى أن هدف هذه الجماعات إجبار سكان عفرين وإكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها بغية استكمال تركيا لمخططاتها في تغيير ديموغرافية المنطقة، وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية.

كما طالب البيان بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتقصٍّ للحقائق، وخاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق بغية توثيقها لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، وكذلك تصنيف تركيا على أنها دولة احتلال، وممارسة المزيد من الضغط عليها ومطالبتها بإنهاء وجودها العسكري غير الشرعي في المناطق السورية، ومطالبة مجلس الأمن بوضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السورية. (وكالات)