معمرة مغربية تهزم «كوفيد-19»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافت معمرة مغربية في سن 110 أعوام من فيروس «كوفيد-19».

وغادرت المرأة، المركز الاستشفائي الجامعي «الحسن الثاني» بمدينة فاس، بعدما أكدت التحاليل المخبرية المزدوجة خلو جسمها من الفيروس التاجي، وفقاً لصحيفة «هسبريس» المغربية.

وقالت نوال محوت، مسؤولة بالمركز الاستشفائي الجامعي «الحسن الثاني»إن المعمرة التي غادرت المستشفى رفقة 12 متعافياً، استفادت من الرعاية الصحية لمدة 26 يوماُ من فيروس كوفيد-19».

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