شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون يؤكدون فاعلية لقاح لكورونا بنسبة 99 في المئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة تكنولوجيا حيوية صينية ثقتها بنجاح لقاحها لمرض (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أنها شرعت حالياً في بناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة، فيما قالت شركة «مودرنا» الأمريكية إنها بدأت إعطاء جرعات للمرضى في مرحلة متوسطة من دراسة للقاحها التجريبي المضاد للفيروس .

وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على لقاح ل(كوفيد-19)، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أنهم متأكدون «بنسبة 99 في المئة» من أن اللقاح سيكون فعالاً.

المرحلة الثانية من التجارب

ودخل اللقاح المضاد للفيروس، الذي تقوم بتطويره شركة «سينوفاك»، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في شمال غربي بكين، إنها تجري محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب في بريطانيا.

وأكد الباحث في شركة سينوفاك، لوه بايشان، فاعلية اللقاح، وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحاً بفاعلية «نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحاً... بنسبة 99 في المئة بالتأكيد».وكانت «سينوفاك»، نشرت في الشهر الماضي، نتائج في المجلة الأكاديمية «ساينس»، أظهرت أن اللقاح المسمى «كورونافاك» يحمي القرود من الإصابة بفيروس كورونا.

عقبة انخفاض الإصابات

ولعل أكبر مشكلة تواجهها الشركة الصينية، هي انخفاض عدد الإصابات بكورونا في الصين، ما يجعل اختبار اللقاح في موقف وبائي أمراً صعباً، ونتيجة لذلك، تتطلع الشركة لإجراء تجارب المرحلة الثالثة في دول أخرى.

Advertisements

«سينوفاك» تعمل على مسارين

وعلى الرغم من استمرار الشركة في إجراء البحوث والتجارب، تمضي «سينوفاك» قدماً في الإنتاج، وأصبحت العبوات البرتقالية والبيضاء اللون، جاهزة بالفعل.

والهدف من المسارات المتوازية هو أن الإنتاج الضخم للقاح يمكن أن يبدأ على الفور، إذا نجحت التجارب وحصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.وتقوم الشركة حالياً ببناء مصنع تجاري في جزء آخر من بكين بهدف تقديم 100 مليون جرعة، وهو عدد، مقصود على ما يبدو، ويعني تحديد من سيحصل على اللقاح.

وأشارت كبيرة مديري علاقات المستثمرين في الشركة، هيلين يانغ : «نوصي بعدم حصول جميع السكان على اللقاح. نستهدف أولاً المجموعات المعرضة للخطر، على سبيل المثال، العاملين في القطاع الصحي، أو كبار السن الذين قد يكونون معرضين للوفاة من جراء الوباء بشكل أكبر مقارنة بغيرهم. أعتقد أن هذه ستكون نقطة البداية. لكن نكون صريحين، يجب إنتاج اللقاح بكميات كبيرة».

استهداف العالم كله

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت متأكدة من النجاح، قالت يانغ: «البيانات التي لدينا حتى الآن جيدة جداً»، مشيرة إلى أن الشركة لا تفكر في الصين فحسب؛ بل في العالم كله.

من جهة أخري، قالت شركة مودرنا الأمريكية،الجمعة الماضية إنها بدأت إعطاء جرعات للمرضى في مرحلة متوسطة من دراسة للقاحها التجريبي المضاد لكورونا وإنها تعتزم تسجيل 600 مريض في التجربة.

(وكالات)