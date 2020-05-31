«موارد دبي» تصدر بروتوكول العودة للعمل والإرشادات الواجب اتباعها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جاهزية دوائر حكومة دبي، لعودة الموظفين بنسبة 50% من صباح اليوم الأحد 31 مايو، تنفيذاً لأوامر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وجددت الدائرة تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ووزعت بروتوكول العودة إلى العمل على جميع الدوائر، للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية، لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة. ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي، وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين إلى العمل.

وأكد البروتوكول أهمية الثقة التامة بإجراءات الدوائر الحكومية وتهيئتها لأماكن العمل، للاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي بتحويل الأفكار السلبية إلى إيجابية، لتخفيف التوتر والقلق، واعتماد مصادر موثوقة للمعلومات وتجنب الشائعات، فضلاً عن اتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.

وطالب البروتوكول الموظفين عند توجههم إلى مقر العمل، وأثناء العودة إلى البيت كذلك، بضرورة توفير جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية في السيارة. وطالب الموظف الذي يشعر بأعراض مثل (الحمى، والسعال، وضيق التنفس، وآلام في الجسم، وصداع) الالتزام بالبقاء بالبيت.

كما حث الدوائر على ضرورة تشجيع الموظفين وبث روح الفخر والاعتزاز للموظف العائد لعمله، لمساهمته في استمرارية العمل، والاستماع لآراء واحتياجات الموظفين العائدين.

وأكد ضرورة تقسيم الموظفين على مناوبتي عمل، كأن يعمل الفريق الأول في المكتب لمدة أسبوع واحد والفريق الثاني في المكتب حال الأسبوع التالي، وتطبيق نظام العمل المرن في الحضور والانصراف.

وأكد ضرورة منع دخول الزوار أو المتعهدين، إلا بعد الحصول على تصريح بالدخول وإجراء فحص الحرارة والتأكد من عدم إصابته أو إصابة أحد المخالطين له.