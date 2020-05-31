مصر تبدأ التجارب السريرية لعقار «أفيجان» الياباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت مصر، أمس السبت، عن دخول عقار أفيجان الياباني، ضمن مجموعة التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا في البلاد، مع الإبقاء على عقار هيدروكسي كلوروكين، واستبعاد التامفلو من العلاج خلال الفترة المقبلة.

وقالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العليا لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر، إن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية، على مجموعة من المرضى المصابين بكورونا، مشيرة إلى أن نتائج هذه التجارب سوف تظهر خلال الأيام المقبلة، لتحديد ما إذا كان سوف يتم استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج، أو الاكتفاء بالبروتوكول الحالي، الذي يشمل عقار هيدروكسي كلوروكين وبعض أدوية مضادات الفيروسات الأخرى.

Advertisements

وكانت اليابان، قد علقت منتصف الشهر الجاري، الموافقة على استخدام عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا، كعقار لعلاج المرضى بفيروس كورونا، وذلك بعدما أظهر تقرير لاختبار سريري مؤقت، عدم وجود فعالية واضحة لهذا العقار، لكن السلطات اليابانية قالت، إنها ستواصل الدراسة والاختبارات السريرية للعقار.

وفي سياق متصل، جددت النقابة العامة للأطباء أمس، مطالبتها لجميع الأطباء، بعدم وصف أي علاج لأي مرض، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون توقيع الكشف الطبي، محذرة من نشر أي أدوية، واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس.

وقالت النقابة، إن كثيراً من النصائح الطبية التي روجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة الفيروس، تسببت في نقص بعض العقاقير المهمة للأمراض الأخرى.