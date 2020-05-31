شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وتعيين محافظين في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مراسيم بتعيينات وإعفاءات. وقضت المراسيم بتعيين بسام ممدوح بارسيك، محافظاً لحمص، خلفاً لطلال برازي، الذي عين مؤخراً وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. وقضى مرسوم بإعفاء عامر إبراهيم العشي، محافظ السويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظاً للسويداء. وعين محمد طارق زياد كريشاتي، محافظاً للقنيطرة، وأنهيت خدمات محمد خالد الهنوس، محافظ درعا، وعين مروان إبراهيم شربك، محافظاً لها. وأعفي جايز سوادة الحمود الموسي، من منصب محافظ الحسكة، وعين غسان حليم خليل محافظاً لها.(سانا)

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