شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفـاع ملحـوظ فـي أعـداد الوفيـات عربيـاً وتراجـع الإصابـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ارتفعت بشكل ملحوظ، أمس السبت، حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة دول عربية، في وقت سجلت نسب الشفاء أيضاً ارتفاعا كبيراً، فيما عزا وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس، ارتفاع نسبة الشفاء من الفيروس لدى المملكة لطرق العلاج، في حين أعلن وزارة الداخلية السعودية، أمس،فرض غرامة ألف ريال لعدم ارتداء الكمامة ، وأعلن العراق حظراً شاملاً لمدة أسبوع لكبح الفيروس.

وقال وزير الصحة السعودي في مقابلة مع قناة «العربية» إن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جداً، مشدداً على أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام.

وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع الوباء، لافتاً إلى «من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه».

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات التراكمية 83384، فيما تم تعافي 1870، ليبلغ عدد الحالات المتعافية 58884، في حين بلغ إجمالي الوفيات 480.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس، تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية، والعقوبات المقررة لها.

وأعلنت الداخلية فرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات ، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.

كذلك قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح خمسين شخصاً.

بروتوكولات وقائية ل13 قطاعاً

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت نقلاً عن مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية ل 13 قطاعاً، هي: «المساجد والقطاع العام وقطاع البترول والبتروكيماويات والغاز والكهرباء والمقاولات والمشاريع القائمة ومحال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية وأسواق النفع العام ودور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين والأعمال الإدارية والمكتبية والمطاعم والمقاهي والتوصيل المنزلي والعمالة المنزلية بنظام الساعة».

90 ألف مسجد لاستقبال المصلين

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، اكتمال التجهيزات كافة، لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد ابتداء من اليوم الأحد ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 20 يونيو المقبل، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

1008 إصابات جديدة في الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس ، تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26192 حالة، فيما تم تسجيل 883 حالة شفاء جديدة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 205 حالات بعد تسجيل11 حالة وفاة.

وبذلك شهدت الكويت ارتفاعاً في الوفيات وتراجعاً في الإصابات مقارنة باليوم السابق «9 وفيات و1072 إصابة».

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وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 603 حالات جديدة بكورونا ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 10423، من بينها 2396 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير بواقع حالتي وفاة جديدتين، وبلغت 42 حالة وفاة.

الأردن يتوسع بمرحلة التعايش بحذر

جدد وزير شؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة التأكيد على اعتزام فتح المزيد من المشآت والقطاعات ضمن «مرحلة التعايش» بحذر.

وقالت الحكومة في بيان أمس إنها تنظر في توصيات لجنة مكافحة الأوبئة بالسماح لخدمات أوسع بينها المقاهي والمطاعم في المراكز التجارية في وقت أعلنت أطراف نقابية اعتماد ذلك ابتداء من 7 يونيو المقبل.

وذكرت وزارة الأوقاف أن تقييم مدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة في صلاة الجمعة يمهد للتوسع من خلال صلاتي الظهر والعصر في المساجد. وأشارت إلى فتح نحو 3500 مسجد من أصل 4500 مسجد تقام فيها صلاة الجمعة على مستوى المملكة كمرحلة أولى.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 4 إصابات جديدة بإجمالي 734 حالة.

مصر: استمرار وقف صلوات الكنائس

أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، أمس، استمرار وقف الصلوات بالكنائس حتى 27 يونيو المقبل، مع استثناء قداس عيد دخول المسيح أرض مصر غداً الإثنين «أول يونيو» وقداس عيد العنصرة «7 يونيو»، في إطار جهود الوقاية من وباء كورونا.

وجرى استثناء القداسين من إجراء وقف الصلوات، لأنهما يقامان بستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة.

الكاظمي يعول على تعاون العراقيين

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، أمس، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، فيما وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المناطق الشعبية، وأكدت على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل، وذلك خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الكاظمي، إنه يعول على تعاون المواطنين بشأن الوقاية من الفيروس .

وشكر الكاظمي العوائل التي التزمت بالحظر، وأكد تعويله على تعاون المواطنين، لأن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل وتكاتف الجهود بين المؤسسات.

وسجل العراق أمس 10حالات وفاة و 306 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات الى 6179 إصابة.