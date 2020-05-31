خاتم ذكي يكشف «كورونا» قبل ظهور الأعراض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ويست فرجينيا أن خاتم «أوراس» الذكي والمصمم من شركتي «فيتبيت وأورال» يتنبأ بالإصابة بفيروس «كورونا» قبل 3 أيام من ظهور الأعراض.

وأجرى العلماء دراستهم على الخاتم الذكي لرصد التغييرات غير المعتادة في معدل ضربات القلب والنشاط البدني أو تغير أنماط النوم ودرجة حرارة الجلد أو غيرها من المؤشرات الحيوية التي تساعد في التنبؤ بتشخيص إصابة فيروس «كورونا». واستطاع «أوراس» التنبؤ بأن مرتدي الخاتم سيعانون أعراضاً مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس قبل 3 أيام من الإصابة.

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وفي ظل الظروف الصحية الراهنة، سعت الشركة إلى دمج مؤشرات الصحة مع أجهزة تتبع اللياقة البدنية، إذ ربط تطور التكنولوجيا القابلة للارتداء بالكشف المبكر عن عدد من المشاكل الصحية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والفشل الكلوي.

وأعلنت «فيتبيت» أنها دخلت في شراكة مع جامعة ستانفورد للطب، ومعهد سكريبس للأبحاث، لتصميم خوارزمية، تقيس معدل ضربات قلب المستخدم ودرجة حرارة الجلد.

قال د. مايكل سنايدر، أستاذ ورئيس علم الوراثة في كلية الطب بجامعة ستانفورد: تجري الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء العديد من القياسات يومياً على ما لا يقل عن 250 ألف شخص، وهو ما يجعل هذا النوع من الأجهزة في صدارة أجهزة المتابعة الصحية.