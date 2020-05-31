خواطر في مفارقات القدوة

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هل سقطت ورقة توت القدوة الإمبراطورية؟ السؤال غلط، فمتى كانت محل اقتداء؟ لكن، علينا أن ننسى مقولة ابن حزم: «ترك العجب من العجب». تأمل جيداً إلى أين وصل الانحدار في الميادين التي يتوقع المرء منها الحفاظ على الحد الأدنى من المستوى اللائق: بعد شوقي، رامي، بيرم، زكريا أحمد، السنباطي، محمد عبدالوهاب، أم كلثوم، وديع، عبدالحليم، والقائمة طويلة، انتهينا إلى سقوط لا قرار له. ذكر الأسماء هجاء للذوق العربي العام، الذي «يتألق» فيه الهبوط الفني.

في السياسة أيضاً ولّت عصور كبار العالم، لا ديجول، لا غاندي، لا نهرو، لا ماو، لا تشرشل...في الولايات المتحدة أيضاً، وداعاً لنكولن، آخر الكبار كان كيندي. يجب التوقف عند مسألة القدوة، التي تعني أن الشخص في حد ذاته يشكل منظومة قيم، وأن المنظومة خطة عمل وجدول أعمال وخريطة طريق جاهزة للسلوك.

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من الضروري استبعاد المثالية عند بحث الممارسات السياسية، فالملابسات الدولية، والحزازات والحساسيات ذات المنشأ التنافسي، والصراعات ذات الطابع الأيديولوجي، وما إليها تضفي على السياسة تأثيرات وسلوكيات بشرية وغريزية حيوانية، لكن القيادات والزعامات التاريخية تحتفظ دائماً برصيد معقول من المبادئ والقيم، فتظل معالم ومنارات على طريق الإنسانية. هذه الصفات المميزة نجدها أحياناً حتى في أشد القادة شراسة ووحشية. تيمور لنك مثلاً، كان منذ المراهقة لصاً، وانتهى سفاحاً، لكن مقولته رائعة: «البلد الذي يؤخذ من على صهوات الجياد، لا يمكن أن يدار من على ظهور الخيل».

قبل تيمور لنك، غزا بغداد من هو أشد منه همجية، هولاكو الذي قضى على الإمبراطورية العباسية، ولكنه بعد المجازر النادرة المثال في التاريخ، أغدق أموالاً طائلة على التجار والحرفيين لاستئناف الحركة الاقتصادية. فكيف كان الغزو والاحتلال الثاني لبغداد؟ تركوا البلد يتآكل، والشعب ينهش نفسه، وهكذا حدث لليبيا وسوريا.

كفانا غمّاً، دعنا يا رجل نتعلم منهم الرعاية الصحية وتوفير لوازم العناية بسلامة الشعب، فقد صارت الإمبراطورية أعظم مصدّر للكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي. دعنا ندرس على أيديهم كيف نحمي حرية الرأي والتعبير، حتى لا تخامرنا أفكار عجيبة كإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه من ممارسات الأنظمة المتخلفة. دعنا نلقّن الشرطة العربية كيف توضع الركبة بدقة على رقبة ابن الشعب، إلى أربع دقائق بعد الوفاة، لتسجيل السلوك الحضاري.

لزوم ما يلزم: النتيجة القدووية: عندما يقتدي العالم بالإمبراطورية، تغدو الحضارة إمبراطرطورية.

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