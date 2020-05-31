شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار نسبيا فى البحرين وفرص لسقوط أمطار بالسعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية والإمارات استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مع فرص لسقوط الأمطار فى بعض المناطق، بينما تشهد البحرين طقسا حارا نسبيا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل ، القصيم ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , الرياض , المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة ، عسير , جازان و منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، تكون ركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:19 المد الثاني عند الساعة 07:54 الجزر الأول عند الساعة 42:13 الجزر الثاني عند الساعة 35:02.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 52: 16 المد الثاني عند الساعة 34:05 الجزر الاول عند الساعة 55:09 الجزر الثاني عند الساعة 23:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 44 30 60 15 دبي 43 31 55 20 الشارقة 43 27 60 15 عجمان 42 27 65 15 أم القيوين 42 26 70 20 رأس الخيمة 43 25 70 20 الفجيرة 42 30 75 15 العين 44 31 55 15 ليوا 47 29 75 15 الرويس 40 28 80 30 السلع 39 27 85 35 دلما 37 27 86 40 طنب الكبرى 38 28 85 35 طنب الصغرى38 28 85 35 أبو موسى 38 28 85 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون حسن و لكنه حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



وأوضحت الإدارة أن الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة، لكنها من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة الكبرى 39 درجة والصغرى 27 درجة، بينما تسجل الرطوبة النسبية الكبرى 80% والصغرى 15 %.