شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. عدد المتعافين اليومى من كورونا يتخطى المصابين لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا بالسودان مثيله من المصابين، للمرة الأولى، منذ ظهور المرض في السودان في منتصف شهر مارس الماضي.
وأظهر التقرير اليومي لوزارة الصحة السودانية، مساء السبت، تسجيل ٢٧٩ إصابة جديدة بكورونا، يومي الخميس والجمعة، فيما أحصى التقرير ٤٥٧ حالة تعافي في اليومين.
وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤٨٠٠حالة، بينها ٢٦٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٢٧٢ شخصا.
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