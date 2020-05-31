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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أجواء روحانية فى أول صلاة جماعة بالمسجد النبوى بعد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أدت جموع المصلين بالمسجد النبوى وجميع مساجد المملكة العربية السعودية صلاة فجر اليوم الأحد.
فيديو | التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من #كورونا خلال أدائهم #صلاة_الفجر في #المسجد_النبوي#الإخبارية #نعود_بحذر pic.twitter.com/PvFSOuDixK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من #كورونا خلال أدائهم #صلاة_الفجر في #المسجد_النبوي#الإخبارية #نعود_بحذر pic.twitter.com/PvFSOuDixK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2020
#فيديو || ????
استقبال المصلين لأداء صلاة الفجر في #المسجد_النبوي الشريف بـ #المدينة_المنورة. pic.twitter.com/gIMcYcgjzq— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina)
#فيديو || 🎥— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 31, 2020
استقبال المصلين لأداء صلاة الفجر في #المسجد_النبوي الشريف بـ #المدينة_المنورة. pic.twitter.com/gIMcYcgjzq
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#فيديو ||
من رحاب #المسجد_النبوي الشريف لأداء صلاة الفجر. pic.twitter.com/1uHumipFAv— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina)
#فيديو ||— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 31, 2020
من رحاب #المسجد_النبوي الشريف لأداء صلاة الفجر. pic.twitter.com/1uHumipFAv
فيديو | مراسل #الإخبارية سعود النفيعي من أحد مساجد #الرياض أثناء تأدية #صلاة_الفجر وفق الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/KGIV2FgVWh— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
فيديو | مراسل #الإخبارية سعود النفيعي من أحد مساجد #الرياض أثناء تأدية #صلاة_الفجر وفق الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/KGIV2FgVWh— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 31, 2020
وشهد المسجد النبوى حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد، حيث تم فحص درجات حرارة جميع المصلين قبل الدخول مع مراعاة المسافات المحددة أثناء الصلاة.
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