شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء إيمانية.. أول صلاة فجر في «المسجد النبوي» بعد رفع الإيقاف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدت جموع من المصلين بالمسجد النبوي وبقية مساجد المملكة أول صلاة فجر اليوم الأحد، وذلك بعد قرار رفع الإيقاف عن صلوات الجمع والجماعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، أداء صلاة الفجر بالمسجد النبوي وبعض مساجد المملكة، وسط حضور كثيف من المصلين وأجواء إيمانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وبيّنت مقاطع الفيديو، كيفية استقبال المصلين وإخضاعهم بفحص قياس الحرارة قبل الدخول إلى المساجد، إلى جانب التزامهم بالعلامات التي وضعت للحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الصلاة.