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اللحظات الأولى لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاق لأكثر من شهرين... فيديو  

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وفرضت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس، بحسب "رويترز"

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس/ آذار إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة. ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

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ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.

ودخل العشرات وهم يرددون "الله أكبر سنحمى الأقصى بروحنا ودمنا" وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسوانى.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس أعلن فى مارس الماضى تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى فى القدس الشرقية لفترة مؤقتة، للحد من انتشار .

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