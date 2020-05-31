الجيش الجزائري يوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات الجيش الجزائري بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، ثلاثة مهربين وضبطت شاحنة وثلاث مركبات رباعية الدفع بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بكل من تمنراست وتبسة، أوقفت 55 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.



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