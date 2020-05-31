شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية السبت عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد . وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أن الوزارة أجرت اليوم 950 فحصا مخبريا، موضحا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

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