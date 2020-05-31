الصور الأولى لإعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين

وقامت وكالة شؤون المسجد النبوي في فتح أبواب ساحات ⁧‫المسجد استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر.

ونشر حساب رئاسة شؤون الحرمين بموقع "تويتر" الصور الأولى لإعادة فتح أبواب ساحات المسجد النبوي.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يشار إلى أنه ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو/حزيران، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول -فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.