شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تصدر جدولا محدّثا لعقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مع العقوبات المقررة فى حال عدم الإلتزام، بحسب صحيفة الامارات نيوز.

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الوزارة كانت قد أجرت تعديلا على لائحة الفيروس المستجد، وحدثت جدول التصنيف، ليشمل عددا من المخالفات للإجراءات الاحترازية، والنتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لكلا منها.