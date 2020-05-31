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الداخلية السعودية تصدر جدولا محدّثا لعقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس ، مع العقوبات المقررة فى حال عدم الإلتزام، بحسب صحيفة الامارات نيوز.

 

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الوزارة كانت قد أجرت تعديلا على لائحة الفيروس المستجد، وحدثت جدول التصنيف، ليشمل عددا من المخالفات للإجراءات الاحترازية، والنتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لكلا منها.

 

 

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