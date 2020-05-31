شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تصدر جدولا محدّثا لعقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مع العقوبات المقررة فى حال عدم الإلتزام، بحسب صحيفة الامارات نيوز.
الوزارة كانت قد أجرت تعديلا على لائحة الفيروس المستجد، وحدثت جدول التصنيف، ليشمل عددا من المخالفات للإجراءات الاحترازية، والنتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لكلا منها.
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