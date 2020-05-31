بالفيديو…”مواطن” يناشد أمير عسير بمساعدته

ناشد المواطن ” مبطي يحي القحطاني ” أمير عسير الأمير تركي بن طلال في مد يد العون له ومساعدته وتفريج كربته التي حلت به بعد وفاة والده عام 1431هـ وأخوانه الكبار عام 1433هـ ووالدته قبل عدة أشهر .

وأكد في مقطع الفيديو أنه لم يكن لينشر هذا الفيديو لولا أن ضاقت عليه الدنيا بعد أن أصبح العايل الوحيد لأخوانه الصغار، ولم يجد له اي عمل في ظل جائحة كورونا التي حلت بالعالم أجمع وليس بالمملكة فقط .

وأضاف أنه يتمنى من الأمير تركي بن طلال صاحب الأيادي البيضاء أن يستقبله هو وأخوانه في مكتبه ويسمع منهم ما يعانونه بعد أن ضاقت عليهم الدنيا.

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