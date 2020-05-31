بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً على ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني. وسجل للبافاري ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه، وبنيامين بافارد وروبرت ليفاندوفسكي “ثنائية” وألفونسو ديفيز، في الدقائق 15 و29 و43 و50 و52. وبهذا الفوز عزز بايرن صدارته برصيد 67 نقطة، بينما تجمد ضيفه عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الخطر مهددا بالهبوط.

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