شكرا لقرائتكم خبر عن خلل خطير في «سناب شات» يهدد خصوصية المستخدم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من خلل في تطيبق سناب شات حاليا يتيح تصوير الشاشة من دون علم الطرف الثاني. Advertisements وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للعلم والإحاطة للأسف فيه خلل حاليا في سناب شات يسمح بتصوير الشاشة من دون علم الطرف الثاني و يتوقع ينحل في التحديث الجاي. وأضاف الخبير التقني عبدالله السبع “نقول دائما لا ترسل شيء ممكن يسبب لك مشكلة مستقبلا”.

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