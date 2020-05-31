شكرا لقرائتكم خبر عن حي على الصلاة.. مساجد المملكة تستقبل المصلين وتودع «صلوا في بيوتكم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدءاً من فجر اليوم الأحد، سيعود المؤذنون لمناداة المصلين بحي على الصلاة، حي الفلاح، بدلا من “صلوا في بيوتكم” التي كان يرددها المؤذنون قرابة الثلاثة أشهر الماضية الماضيين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعد قرار غلق المساجد احترازيا.

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ومع بزوغ فجر اليوم الأحد، يعود المصلون إلى مساجدهم في مختلف المناطق ويعود الأذان المعتاد يصدح في أرجاء المملكة.

وبهذا تكون صلاة عشاء يوم أمس (السبت) آخر نداء “صلوا في بيوتكم”، التي طالما ترددت على آذان الناس طيلة 74 يوماً.

ويفتح 90 ألف جامع ومسجد في مناطق المملكة أبوابه أمام المصلين بدءا من فجر الأحد، بعد موافقة المقام السامي بإعادة فتح الجوامع لإقامة الجمعة والجماعة وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية مقررة من قبل الجهات المختصة، فيما جُهزت وزارة الشؤون الإسلامية المساجد، ووقف وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على جاهزيتها أمس.