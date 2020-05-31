شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من وزير التعليم بشأن عودة قادة المدارس ووكلائها والإداريين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، توجيهاً مهماً بشأن بدء عودة المعلمين والوكلاء والإداريين إلى مقرات المدارس.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجه بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك.

وأضافت “الشهري” في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره”.