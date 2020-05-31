شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة المملكة تدعو لنا وفي أمريكا يقتلونا».. أمريكي مقيم بالرياض يقارن بين البلدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الأمريكي “مطاع بيل” مغني الراب السابق، الذي انتقل للعيش في السعودية بعد اعتناقه الإسلام و اعتزاله الغناء، مقطع فيديو يقارن فيه بين تعامل الشرطة في أمريكا والمملكة، في سياق ما تشهده أمريكا من احتجاجات تطالب بتحقيق العدالة في مقتل الأمريكي “جورج فلويد” على يد الشرطة.

وقال مطاع في الفيديو: “أنتم تعلمون أنه سيتم سؤال كثيراً ما هو الفرق الأساسي بين المعيشة في أمريكا والمعيشة في السعودية؟”.

وأضاف: “عندما ترون الفيديو الخاص بجورج فلويد، الرجل الذي قتل بدم بارد على يد الشرطة عندما قام الشرطي بوضع ركبته على رقبة جورج لتسع دقائق كاملة، وهو يتوسل مراراً، ويخبر الضابط أنه لا يستطيع التنفس.. هل ترون ما حدث لهذا الرجل؟”.

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وتابع مطاع: “كل يوم عندما كنت أعيش في أمريكا، وبسبب لون بشرتي كان هناك احتمال كبير أن هذا سيحدث لي في أي وقت، هذا هو الواقع عندما تكون شخص أسود في أمريكا”.

واستطرد: “إذا فتحنا أبوابنا في أمريكا وخرجنا وقبضت علينا الشرطة فهناك احتمال كبير أن يكون آخر يوم لنا في الحياة”.

وتابع قائلا: “أقول هنا في السعودية أتذكر للمرة الأولى التي أوقفتني فيها الشرطة، أول كلمة خرجت من فم الضابط كانت “السلام عليكم”، دعني أرى رخصة القيادة، وكانت لديه ابتسامة على وجهه وتفحص رخصتي وعندما انتهى دعا لي”.

وأضاف: “تضرع إلى الله من أجلي، ومن أجل صحتي وسلامتي، وعندها سمح لي بالمغادرة، وهنا الفرق الحقيقي، هنا لا يجب أن تقلق من شيء الحمد لله”.