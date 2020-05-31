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السعودية تعلن المساهمة بـ500 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال آل جابر، وفقاً لوكالة الأنباء "واس"، "في ظل سوء الأوضاع الإنسانية نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتفشي جائحة المستجد على مستوى العالم، ستساهم المملكة بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف، "ستخصص 25 مليون دولار من حجم المساهمة لمكافحة (كوفيد-19)".

ومن المقرر أن تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضياً، للحصول على التمويل اللازم لاستمرار البرامج الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.

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ووفقاً للأمم المتحدة، "ستطلب وكالات الإغاثة في مؤتمر المانحين، توفير 2.41 مليار دولار لتغطية الأنشطة الأساسية من حزيران/يونيو حتى كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك برامج مواجهة كوفيد-19".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش اليمني لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

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