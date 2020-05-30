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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنشر جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية.. غرامة تصل لـ50 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” “جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة.
وتبدأ العقوبة بفرض غرامة قيمتها ألف ريال حال تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثال ذلك عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.
وتصل الغرامة إلى 50 ألف ريال حال التورط في أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم.
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