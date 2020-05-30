فلسطين: 1750 إجمالى الإصابات بكورونا بين صفوف الجالية الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة فى صفوف الجالية الفلسطينية فى المملكة العربية السعودية لمواطنة تبلغ من العمر (70 عاماً)، بسبب فيروس كورونا، وصرحت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأنه بهذه الوفاة يرتفع عدد الوفيات فى صفوف الجالية الفلسطينية فى دول العالم إلى 107 حالات، والإصابات إلى 1750.

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