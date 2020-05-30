شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع كبير لوافدين أمام مركز صحي بحي البطحاء.. وأمانة الرياض تتفاعل (فيديو وصور ) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تجاوبت فرق المراقبة التابعة لأمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، يُظهر تجمعاً للعمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء.

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وأكدت أمانة الرياض، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مراقبيها باشروا الموقع في حينه،وتم معالجة المخالفات.

وأضافت أنه تم إشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.