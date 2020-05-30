شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه للمسافرين.. إغلاق المساجد وأماكن الوضوء ودورات المياه بالمطارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الطيران المدني، في الدليل الاسترشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والخاص بالمطارات والناقلات الجوية، أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وصحية في المطارات منها:

– غلق المساجد في المطارات.

– غلق المضاوي (أماكن الوضوء).

– غلق دورات المياه.

– غلق برادات المياه.

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– إزالة أجهزة تقييم الأداء.

– غلق مكاتب تأجير السيارات.

– إزالة الماكينات التي تقدم المأكولات والمشروبات يدويًا.

وشددت الهيئة على أهمية الحضور مبكرًا بساعتين قبل الإقلاع بالنسبة للرحالات الداخلية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران.

يذكر أن رحلات الطيران الداخلية تنطلق بمشيئة الله ابتداءً من غدٍ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية السعودية الخطوط السعودية وطيران اديل وطيران ناس وطيران السعودية الخليجية.