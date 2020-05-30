شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن استهزأ بعادات ساكني منطقة «مكة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف الغامدي أن الشخص المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.