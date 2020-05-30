شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن استهزأ بعادات ساكني منطقة «مكة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.
وأضاف الغامدي أن الشخص المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.
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