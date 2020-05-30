شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «العدل»بشأن تنفيذ أحكام «زيارة الصغير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة العدل صدور أمر ملكي كريم يقضي برفع تعليق تنفيذ أحكام الزيارة والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين. Advertisements وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا بأن يتولى قاضي التنفيذ تعديل قرارات التنفيذ للأحكام الصادرة بزيارة الصغير، وذلك بما يتواءم مع أوقات السماح بالتجول الصادرة من الجهات المعنية، دون الحاجة لإعادتها لقاضي الموضوع. ويعد التعديل ساريا لحين رفع الظروف الاستثنائية، وتوجيه المستفيدين بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية.

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