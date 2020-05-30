شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: لن يسمح بوجود مودعين أو مستقبلين في المطارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء،أن جميع المسافرين والعاملين من شركات الطيران أو المضيفين أو أي شخص مسؤول عن تقديم الخدمات داخل المطارات سيتم فحصهم عن بوابة المطار.

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وأضاف أن هناك اشتراطات على المسافرين تتمثل في الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وندعو المسافرين لقراءة الدليل الإرشادي الخاص بالاحترازات.

وتابع الروساء: “ولن يدخل المطار إلا من لديه تذكرة إلكترونية، ومطلوب الحضور للمطار قبل الرحلة بساعتين على الأقل”.

وأضاف المتحدث باسم الطيران المدني “كذلك أريد أن أنوه لقضية مهمة وهي أنه لن يكون هناك مودعين أو مستقبلين داخل المطارات، موضحا أن دخول المطار سيكون للمسافرين فقط”.