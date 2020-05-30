شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح الإجراءات المتبعة حال رصد ارتفاع أسعار الكمامات الطبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة،إن الوزارة أصدرت بيانا تحدثت فيه عن الكمامات الطبية والقماشية لتغطية الأنف والفم بشكل جيد، كما تطريق البيان لتغطية للأنف والفم بشكل جيد.

وأضاف في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن هناك خيارات متاحة للمستهلك حال رصد مغالاة في أسعار الكمامات منها إبلاغ وزارة التجارة والتي تستقبل هذه البلاغات، وتم بالفعل ضبط منشآت تقوم بالمغالاة في الأسعار. وأكد أنه في حال رصد عدم توفر الكمامات يتم إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أوضحت في ردوها أن الشماغ أو النقاب إذا كان بأكثر من طبقة ويكون محكم على الأنف والفم فهو يفي بالغرض.

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يذكر أن وزارة الداخلية، أوضحت بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ومشفوعها جدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق الآتي:

أولاً : تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصاً.

ثانياً : تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ (10.000)ريال ، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ثالثا : تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ ب ( 1000 ) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.