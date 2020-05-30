شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الداخلية» بشأن عقوبة عدم لبس الكمامة والتقيد بالإجراءات الوقائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن عقوبة مخالفة عدم لبس الكمامة القماشية أو الطبية أو ما يغطي الأنف والفم في حال التجمعات هي غرامة قيمتها ألف ريال.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن العقوبة ليست فقط حال عدم لبس الكمامة، ولكن تشمل أيضا عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم السماح بأخذ مقياس للحرارة، ومخالفة الحالات المنصوص عليها بالإجراءات الوقائية.

وتابع المتحدث الرسمي الغرامة أو العقوبة تتضاعف حال تكرار المخالفة، موضحا أن الفرد عندما يكون بمفرده بإمكانه عدم لبس الكمامة لأن اللائحة نصت على التجمعات.