ريم الشمري تثير جدلا بفيديو تهاجم فيه المصريين العاملين في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجمت الفتاة الكويتية ريم الشمري، هاجمت العماله المصرية في الكويت من خلال مقطع فيديو لها، وقالت خلاله:"يا مصريين أنتوا مش شركاء في الوطن الكويت. كما انها لاقى هذا التصريح انتقاد واسع بسبب حديثها.



وطالبت الفنانة المصري لقاء الخميسي، السفارة المصرية بالكويت بمعاقبة فتاة الكويت ريم الشمري، بعد إهانتها لمصر وللعماله المصرية في الكويت.

وذلك من خلال نشر لقاء، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وقالت لقاء، خلال مقطع الفيديو قائلة:"الحقيقية الشعب المصري شعب عظيم وعريق ومصر أم الدنيا والمصريين القدماء كانوا بيبنوا مصر مكنش في حد في أهمية مصر غير الحضارات التانية المختلفة العريقة".

وأضاف:"صعب قوي الفترة اللي فات كل شوية نشوف فيديو من حد من الكويت بلد الأحبه والأصدقاء يطلع يشتم في المصريين العاملين في الكويت ويقول عليهم عبيد ومش هيشركونا في الوطن".

وتابعت:"الشغل عمر ما كان عيب وعامل النظافة اللي في الشارع دا بيخدمنا وبينظف البيوت لذلك هو يحترم والحقيقة محدش أختار حياته ولا أهل فعيب يصدر من الكويت هذا الكلام والدولة ساكته السفارة لازم تدخل ولازم تحاسب ريم الشمري ".