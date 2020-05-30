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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تتخذ قرارا بشأن أندرويد 11 بعد احتجاجات "جريمة" مينيابوليس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أرجأت شركة جوجل التابعة لألفابت إطلاق النسخة التجريبية من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في الأسبوع المقبل وذلك في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.
وقالت جوجل اليوم السبت في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد "نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال".
وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء. وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد "قريبا" دون ذكر مواعيد محددة.
واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد من مينيابوليس على يد شرطي أبيض جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقتل شخص في إطلاق النار على متظاهرين بمدينة ديترويت الأمريكية، السبت، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية يدعى جورج فلويد على يد شرطي بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
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