توصيات وزير الصحة الكويتي لسكان الدولة للتطبيق بداية من الغد

وقال وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إن العودة إلى الحياة الطبيعية يستوجب على المواطنين اتخاذ مجموعة من التدابير.

ودعا الوزير إلى ضرورة الالتزام بالبيت والخروج فقط عند حالات الضرورة، مؤكدا على ضرورة تغطية الفم والأنف بأي وسيلة تمنع دخول الفيروس إلى جسم الإنسان.

كما ركز الوزير في تغريدته على ضرورة احترام التباعد الجسدي مع الالتزام بتعقيم اليدين لتجنب الفيروسات.

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كما دعا الوزير حمود الصباح إلى الاعتناء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعدون من الفئات المعرضة بشكل كبير للإصابة بالفيروس.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1008 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 26 ألف حالة.

فيما سجلت الوزارة 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 205 حالة، بينما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 10156، بعد تسجيل 883 حالة.