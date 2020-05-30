بدء فتح المسجد النبوي تدريجيًا اعتبارًا من الأحد

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"الخليج 365" من الرياض: أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، الجمعة، أنه سيتم فتح المسجد النبوي تدريجيًا في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "بناء على الموافقة الكريمة. الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من يوم الأحد".

من جانبها، أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أن "اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة".

يذكر أن الرئاسة عملت على تطبيق حزمة من الاحترازات الوقائية، من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم اليومي، وإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين في الحرم، وتفعيل عدد من المبادرات، منها مبادرة "معًا محترزون".

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إلى ذلك طبقت أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.

كما قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً، تعمل على مدار الساعة، بإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة، وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرم المدني الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا منذ 20 مارس 2020.

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