"الصحة الموريتانية": تسجيل 60 اصابة فى موريتانيا بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال الدكتور سيدى ولد الزحاف مدير عام الصحة، فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، إنه وبعد إجراء الفحص لـ 945 شخصًا تأكدت إصابة 60 شخصا، كما تعافى 6 مصابين وتوفى واحد ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 483 مصابا، تعافى 26 منهم وتوفى 21 .

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