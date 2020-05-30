المطاعم والمقاهي بمحافظة عراقية تحتج ضد تمديد حظر التجوال

بغداد /علي جواد / الخليج 365

نظم العشرات من أصحاب المطاعم والمقاهي في محافظة الديوانية جنوبي العراق، مساء السبت، تظاهرة احتجاجا على قرار الحكومة تمديد حظر التجوال في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

وفي وقت سابق السبت، قررت اللجنة العليا للسلامة الوطنية التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمديد حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة أسبوع بدءا من الأحد.

وردد العشرات من المتظاهرين في الشارع الرئيس في قضاء الدغارة شمالي محافظة الديوانية، شعارات تطالب باستثنائهم من قرار تمديد حظر التجوال.

وقال نصير جميل صاحب مطعم، لمراسل الخليج 365، إن "تمديد قرار حظر التجوال إجراء سيء ويهدد قوت عشرات العوائل".

وأضاف: "إغلاق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية من دون تقديم مساعدات مالية لأصحابها إجراء غير مقبول".

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وأوضح جميل "العشرات من أصحاب المطاعم والمقاهي تظاهروا مساء اليوم للمطالبة بالاستثناء من قرار الحظر".

وتابع: "بخلاف تطبيق الاستثناء لنا، سنضطر إلى تصعيد الاحتجاجات لتشمل جميع مدن المحافظة".

وخضعت بغداد ومحافظات البلاد عامة إلى حظر شامل للتجوال طيلة عطلة عيد الفطر التي حددت بأسبوع، في مسعى من الحكومة لاحتواء الإصابات المتزايدة بفيروس "كورونا".

ولم تمنع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية من تسجيل المزيد من الإصابات وحالات الوفاة.

وبلغت حصيلة إصابات "كورونا" في العراق حتى مساء السبت، 6 آلاف و179 إصابة، منها 195 وفاة، و3 آلاف و110 حالة تعاف، حسب وزارة الصحة.

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