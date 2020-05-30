الجزائر.. انتخاب أمين عام جديد لحزب بوتفليقة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

انتخب حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، مساء السبت، أمينا عاما جديدا خلفا لمحمد جميعي، الذي أودع السجن قبل أشهر في قضايا فساد، وفق مصادر مطلعة.

وبحسب مصدر قيادي لحزب "جبهة التحرير الوطني" تحدثت إليه الخليج 365، فإن اجتماعا للجنة المركزية (أعلى هيئة بين مؤتمرين) عقد في جلسة مغلقة منذ الصباح بالعاصمة، واختار بالأغلبية المحامي أبو الفضل بعجي، أمينا عاما للحزب.

ووفق المصدر ذاته، فضل عدم ذكر اسمه، فإن بعجي حصد 390 صوتا من بين 401 عضو شاركوا في الاجتماع، بينما حصد منافسه بشير شارة 11 صوتا، وانسحب المرشح الثالث مصطفى كحيليش، قبل بداية الانتخابات، لأسباب مجهولة.

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وحتى الساعة 18.30 تغ، لم يعلن الحزب رسميا انتخاب بعجي.

ويخلف بعجي، وهو قيادي في الحزب ومحامٍ، جميعي المسجون منذ سبتمبر/ أيلول الماضي بتهم فساد، في سياق حملة للقضاء ضد محيط بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل/ نيسان 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

و"جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم سابقا ويرأسه بوتفليقة، لكن لم يسبق أن حضر اجتماعاته، كما نال نصيبا من غضب الشارع خلال الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/ شباط 2019.

وما زال بوتفليقة رئيسا للحزب حتى اليوم، رغم أن هذا المنصب مجمد (بحكم اعتزال بوتفليقة السياسة)، ويقول قيادي في الحزب للأناضول، رفض الكشف عن هويته، إن تنحيته تستدعي عقد مؤتمر جديد، لأنه انتخب من المؤتمرين عام 2015 خلال المؤتمر العاشر للحزب.

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