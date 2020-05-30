"علماء المسلمين": إبعاد خطيب الأقصى تدخل سافر وخرق للمبادئ

إسطنبول / الخليج 365

ـ أمين عام الاتحاد علي محيي الدين القره داغي، ناشد العالمين العربي والإسلامي وجميع المنظمات الحقوقية والأممية المطالبة بالكف عن "هذه الممارسات العدوانية"

ـ المخابرات الإسرائيلية اعتقلت الشيخ عكرمة صبري من منزله في القدس الشرقية الجمعة لساعات، قبل أن تطلق سراحه وتسلمه أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، إن تحقيق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، "خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان وتدخل سافر في شؤون المقدسات".

واعتقلت المخابرات الإسرائيلية، الجمعة، الشيخ صبري من منزله في القدس الشرقية لساعات، قبل أن تطلق سراحه لاحقا، وتسلمه أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وأضاف "علماء المسلمين"، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أنه "يدين ويستنكر ما يتعرض له الشيخ صبري، ويطالب الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بحماية المقدسيين من الاعتداءات المتكررة من المحتلين".

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واستنكر أمين عام الاتحاد علي محيي الدين القره داغي، وفق البيان، "القرارات التي صدرت من قبل سلطات الاحتلال في حق الشيخ صبري"، وهو أيضا رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وعضو مجلس الأمناء في "علماء المسلمين".

واعتبر القره داغي، أن هذه القرارات "تعسفية وغير مقبولة، وتعد خرقا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان، وتدخلا سافرا، غير مقبول في شؤون المقدسات والهيئات المسؤولة عنها".

كما أدان الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال في حق الشيخ والمقدسيين.

وناشد القره داغي، العالمين العربي والإسلامي وجميع المنظمات الحقوقية والأممية، المطالبة بالكف عن "هذه الممارسات العدوانية والممارسات اللاأخلاقية والاعتداءات الظالمة المتكررة".

ودعا الفلسطينيين إلى "وحدة الصف والموقف ضد المؤامرات التي تستهدف القضاء الممنهج على الوجود الفلسطيني في القدس الشريف".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.