12 وفاة.. اليمن يسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

اليمن / الخليج 365

أعلنت السلطات الحكومية اليمنية، مساء السبت، تسجيل 12 وفاة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات بالفيروس منذ ظهوره بالبلاد في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة في نشرتها اليومية، إنه تم رصد 27 إصابة بالجائحة، السبت، بينها 7 وفيات، مع تسجيل حالتي تعاف من الوباء"، دون تفاصيل أكثر.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 310 إصابات بينها 77 وفاة و13 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية 'شعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.