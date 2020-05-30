اليمن.. كورونا يمدد عطلة عيد الفطر أسبوعين

شكري حسين / الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تمديد إجازة عيد الفطر لمدة أسبوعين، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخدمة المدنية في بيان، إنه "بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ، تم تمديد الإجازة الرسمية لعيد الفطر لمدة أسبوعين على أن تنتهي في 11 يونيو/حزيران المقبل".

وأوضحت أن هذا التمديد جاء "نظرا لتداعيات الوضع الصحي الناتج عن انتشار جائحة كورونا".

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كانت الوزارة حددت عطلة عيد الفطر بين يومي 22 و27 مايو/أيار الجاري.

وحتى مساء السبت، سجل اليمن 310 إصابات بالفيروس، بينها 77 وفاة و13 حالة تعاف.

ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين، حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.