كورونا.. 8 وفيات في الجزائر وواحدة بالصومال

الجزائر، مقديشو / الخليج 365

أعلنت الجزائر، السبت، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال وفاة واحدة بالفيروس.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 8 وفيات و133 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 127 من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف 267، بينها 646 وفاة، و5.549 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الصومال، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاة و88 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 17 مريضا للشفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1916؛ منها 73 وفاة، و327 حالة تعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و86 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 368 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و697 ألفا، وفق موقع "worldometer"، المتخصص في رصد ضحايا الفيروس

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.