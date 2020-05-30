5 ملايين مغربي تلقوا مساعدات مالية لمواجهة كورونا

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

ـ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال إنها أكبر عملية دعم مباشر تتم في البلاد خلال فترة وجيزة

ـ قيمة المساعدات شهريا راوحت بين 81 ـ 204 دولارات، بحسب وزارة المالية

أعلن رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، السبت، أن أكثر من 5 ملايين مواطن حصلوا على دعم مالي مباشر، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة عقب اجتماع عقده العثماني، مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية بالعاصمة الرباط.

وقال العثماني، إن "5.1 ملايين من المواطنين حصلوا على دعم مالي مباشر جراء تداعيات كورونا، في أكبر عملية دعم مباشر تتم في البلاد خلال فترة وجيزة".

وأضاف أن "4.3 ملايين أسرة تعمل بالقطاع الخاص غير المنظم (المتاجر التي لا تدفع ضرائب) استفادت من الدعم المالي".

Advertisements

وبخصوص الشكاوى حول عدم تلقي الدعم المالي، قال العثماني إن السلطات قبلت 800 ألف شكوى، في حين رفضت 400 ألف، وما زالت طلبات أخرى قيد المعالجة.

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية، فإن قيمة المساعدات المالية الشهرية تبلغ 800 درهم (81 دولارا) للأسرة الصغيرة، و1000 درهم (102 دولار) للأسرة المكونة من 3-4 أشخاص، و1200 درهم (122 دولارا) للأسرة فوق 4 أفراد.

وأشارت أن عمال القطاع الخاص المسجلين بصندوق التأمين الصحي، والمتوقفين عن العمل جراء تداعيات كورونا، حصلوا على مساعدة شهرية قيمتها 2000 درهم (204 دولارات).

وأعلنت المملكة في 20 مارس/ آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة"، ولاحقا تم تمديدها شهرا، ثم 3 أسابيع، تنتهي في 10 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 11 مارس الماضي، أعلنت الحكومة إنشاء "لجنة اليقظة الاقتصادية" لمواجهة انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة.

وحتى السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا في المغرب 7 آلاف و740، منها 203 وفيات، و5 آلاف و377 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.