كورونا.. 19 إصابة في لبنان و4 بالأردن

بيروت ـ عمان / الخليج 365
أعلن لبنان، السبت، تسجيل 19 إصابة بكورونا، فيما رصد الأردن 4 حالات.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 19 إصابة، إضافة إلى 3 حالات تعاف من الفيروس.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.191، بينها 26 وفاة، و708 حالات تعاف.
وفي الأردن، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 4 إصابات بكورونا.
وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 734، بينها 9 وفيات، و507 حالات تعاف.
وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و78 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 367 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و690 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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