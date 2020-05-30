كورونا.. 19 إصابة في لبنان و4 بالأردن

بيروت ـ عمان / الخليج 365

أعلن لبنان، السبت، تسجيل 19 إصابة بكورونا، فيما رصد الأردن 4 حالات.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 19 إصابة، إضافة إلى 3 حالات تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.191، بينها 26 وفاة، و708 حالات تعاف.

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وفي الأردن، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 4 إصابات بكورونا.

وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 734، بينها 9 وفيات، و507 حالات تعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و78 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 367 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و690 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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