المغرب يجلي 300 عالق من مواطنيه في الجزائر

وجدة (المغرب) / عبد المجيد أمياي / الخليج 365

أجلى المغرب، السبت، 300 من مواطنيه العالقين بالجزائر على خلفية تدابير مواجهة انتشار كورونا، في ثاني عملية إجلاء تتم بحق العالقين في الخارج.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مطار وجدة أنجاد شرقي المغرب، استقبل اليوم 3 طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية (حكومية)، وعلى متنها 300 مواطن من العالقين في الجزائر.

ووصلت أول طائرة للعالقين، ظهر السبت، وعلى متنها 100 راكب، قبل أن تصل الطائرتان المتبقيتان تباعا.

وجرى تحويل الركاب على متن عدة حافلات مباشرة إلى أحد المنتجعات السياحية بمدينة السعيدية التي تبعد نحو 60 كم شمال المطار، لإخضاعهم لحجر صحي مدته أسبوعين.

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وكانت السلطات المغربية جهزت عددا من الفنادق بمدينة السعيدية لاستقبال العالقين.

وقبل أسبوعين، بدأ المغرب استقبال مغاربة عالقين في مدينة مليلية الواقعة تحت الإدارة الاسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها.

ولم يصدر بيان من الرباط بشأن العدد الإجمالي لمواطنيه العالقين في الجزائر.

غير أن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قال قبل أسبوعين إن أزيد من 27 ألف مواطن عالق في الخارج، وإن عودتهم "حتمية لا ريب فيها".

وسجل المغرب حتى السبت، 7 آلاف و740 إصابة بالفيروس، توفي منها 203، فيما تماثلت 5 آلاف و377 حالة للشفاء.

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