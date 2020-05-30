الجبهة الشعبية: قتل إسرائيل فلسطينيا معاقا "يستوجب ردا وطنيا"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إن قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح السبت، "يستوجب ردا وطنيا يرتقي إلى مستوى هذه الجريمة".

وقالت الجبهة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "هذه الجريمة البشعة تتطلب سرعة التحرّك على المستوى الدولي، وإحالة ملف الجرائم الصهيونية إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم التي اقترفوها بحق شعبنا، والتي كان آخرها جريمة قتل الشاب اليوم (السبت)".

وتابعت أن ما حدث هو "جريمة قتل مكتملة الأركان، تؤكد من جديد على الطبيعة الإجرامية الفاشية لهذا الكيان الغاصب".

ولفتت إلى أنه "لا يمكن فصل جرائم الاحتلال المتصاعدة عن مخططات ضم الضفة الغربية وصفقة القرن".

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ودعت الجبهة إلى "وحدة الموقف الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال ومخططاته على الأرض".

وصباح السبت، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن عناصر من "حرس الحدود" بالشرطة الإسرائيلية، أطلقوا النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.

وبعد استشهاد الشاب، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا، وفق المصدر ذاته.

والشهيد هو إياد الحلاق (32 عاما)، من سكان حي "وادي الجوز" بالقدس المحتلة، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.