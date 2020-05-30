وزير فلسطيني يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبه

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

دعا وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

تأتي دعوة الهدمي في بيان له، تعليقا على إقدام الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق السبت، على قتل شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال الهدمي: "سبق جريمة قتل الشاب الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة البشعة، جريمة إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وعدد آخر من المصلين عن المسجد".

Advertisements

وأشار أن إسرائيل تواصل كذلك عمليات اعتقال الفلسطينيين في كل أنحاء مدينة القدس المحتلة، بـ"حجج واهية"، فضلا عن إغلاق المؤسسات الفلسطينية بالمدينة.

وصباح السبت، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن شرطة "حرس الحدود" الإسرائيلية، أطلقت النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة، في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.

وبعد استشهاد الشاب، اتضح أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يكن مسلحا، وفق المصدر ذاته.

والشهيد هو إياد الحلاق، من سكان حي "وادي الجوز" بالقدس المحتلة، كان في طريقه إلى مدرسته بالمدينة، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.